Стратком ВСУ показал "зимние приключения" оккупантов в зоне дейстия 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

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"Зимние приключения оккупантов закончились великолепным фейерверком в исполнении 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", – отметил Стратком.

На видео две российские БМП начинают атаку, проходя мимо ранее уничтоженной техники. Попадания по обеим машинам происходит практически одновременно. Видно, как с брони одной из БМП взрывом сметает оккупантов.

3 декабря Минобороны опубликовало видео от 14 ОМБр с уничтожением артиллерией базы оккупантов для ремонта бронетехники.

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