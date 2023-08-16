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Глава Міноборони Китаю прибув до Білорусі. Планує відвідати військові частини – відео видео

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16.08.2023, 13:47
Відео: Телеканал військових пропагандистів Білорусі
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Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу прибув із візитом до Білорусі після декількох днів перебування в Росії. Про це повідомляє білоруське пропагандистське інформаційне агентство Белта.

Китайські ЗМІ повідомляли, що Лі відвідає Росію та Білорусь на запрошення глав міноборони Сергія Шойгу та Віктора Хреніна.

Глава Міноборони Китаю вже відвідав Росію та взяв участь у XI Московській конференції з міжнародної безпеки.

З 16 до 19 серпня він буде у Білорусі, де, зокрема, планує відвідати білоруські військові частини.

Пропагандистські ЗМІ Росії та Білорусі зазначають, що метою поїздки є "зміцнення і розширення військового і військово-технічного співробітництва Пекіна і Мінська, для якого Китай є одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики".

Раніше спікер МЗС КНР Ван Веньбін заявив, що російський диктатор Володимир Путін і правитель Китаю Сі Цзіньпін "завжди перебувають у стратегічному спілкуванні з багатьох напрямків, торкаючись багатьох всеосяжних тем".

  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.
  • За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію", і Київ залишився задоволений.
  • Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

Читайте також: Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба 

Мілана Головань
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