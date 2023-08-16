Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу прибув із візитом до Білорусі після декількох днів перебування в Росії. Про це повідомляє білоруське пропагандистське інформаційне агентство Белта.

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Китайські ЗМІ повідомляли, що Лі відвідає Росію та Білорусь на запрошення глав міноборони Сергія Шойгу та Віктора Хреніна.

Глава Міноборони Китаю вже відвідав Росію та взяв участь у XI Московській конференції з міжнародної безпеки.

З 16 до 19 серпня він буде у Білорусі, де, зокрема, планує відвідати білоруські військові частини.

Пропагандистські ЗМІ Росії та Білорусі зазначають, що метою поїздки є "зміцнення і розширення військового і військово-технічного співробітництва Пекіна і Мінська, для якого Китай є одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики".

Раніше спікер МЗС КНР Ван Веньбін заявив, що російський диктатор Володимир Путін і правитель Китаю Сі Цзіньпін "завжди перебувають у стратегічному спілкуванні з багатьох напрямків, торкаючись багатьох всеосяжних тем".

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.

За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію", і Київ залишився задоволений.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

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