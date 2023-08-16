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Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь. Планирует посетить воинские части – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 13:47
Видео: Телеканал военных пропагандистов Беларуси
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Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с визитом в Беларусь после нескольких дней пребывания в России. Об этом сообщает беларуское пропагандистское информационное агентство Белта.

Китайские СМИ сообщали, что Ли посетит Россию и Беларусь по приглашению глав минобороны Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Глава Минобороны Китая уже посетил Россию и принял участие в XI Московской конференции по международной безопасности.

С 16 по 19 августа он будет в Беларуси, где, в частности, планирует посетить беларуские воинские части.

Пропагандистские СМИ России и Беларуси отмечают, что целью поездки является "укрепление и расширение военного и военно-технического сотрудничества Пекина и Минска, для которого Китай является одним из приоритетных направлений внешней политики".

Ранее спикер МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что российский диктатор Владимир Путин и правитель Китая Си Цзиньпин "всегда находятся в стратегическом общении по многим направлениям, затрагивая многие всеобъемлющие темы".

  • В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.
  • По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай нашел "конструктивную позицию", и Киев остался доволен.
  • Сообщения дипломатических служб России и Китая свидетельствуют о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

Читайте также: Украина сообщает правительству КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба

Милана Головань
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