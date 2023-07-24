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HIMARS знищив ЗРК "Бук" росіян на півдні. Вогонь корегує дрон EOS – відео "феєрверку" видео

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24.07.2023, 17:04
Відео: Сергій Притула
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Глава волонтерського фонду Сергій Притула показав результат роботи ракетної системи HIMARS по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук", який зафільмував естонський безпілотник EOS.

EOS – це розвідувальні дрони, на які фонд Притули збирає кошти для штурмових підрозділів ГУР МО. Вони забезпечують виняткову якість зображення з великих висот та є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби окупантів.

На опублікованих кадрах погано видно ворожий "Бук", проте на ролику позначено, що він "ховається" у посадці.

Далі на відео показується корегування дроном вогню HIMARS по ворожому ЗРК, який після чіткого влучання реактивного снаряда GMLRS вибухає та розлітається немов феєрверк.

За даними OSINT-каналів "Кібер Борошно" та "Українська націоналістична спілка", епізод відбувся на Запорізькому напрямку – південніше Енергодара та Заповітного.

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Мілана Головань
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війнаСергій ПритулабукHIMARS
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