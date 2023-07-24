Глава волонтерського фонду Сергій Притула показав результат роботи ракетної системи HIMARS по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук", який зафільмував естонський безпілотник EOS.
EOS – це розвідувальні дрони, на які фонд Притули збирає кошти для штурмових підрозділів ГУР МО. Вони забезпечують виняткову якість зображення з великих висот та є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби окупантів.
На опублікованих кадрах погано видно ворожий "Бук", проте на ролику позначено, що він "ховається" у посадці.
Далі на відео показується корегування дроном вогню HIMARS по ворожому ЗРК, який після чіткого влучання реактивного снаряда GMLRS вибухає та розлітається немов феєрверк.
За даними OSINT-каналів "Кібер Борошно" та "Українська націоналістична спілка", епізод відбувся на Запорізькому напрямку – південніше Енергодара та Заповітного.
- 16 червня 2023 року з'явилося відео, як стверджується, зі знищенням ударом HIMARS близько ста окупантів під Кремінною.
- На початку липня бійці 47 окремої артилерійської бригади ЗСУ успішно застосували ракетну систему M42 HIMARS проти реактивної системи залпового вогню російських окупантів "Торнадо".
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