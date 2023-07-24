Глава волонтерського фонду Сергій Притула показав результат роботи ракетної системи HIMARS по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук", який зафільмував естонський безпілотник EOS.

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EOS – це розвідувальні дрони, на які фонд Притули збирає кошти для штурмових підрозділів ГУР МО. Вони забезпечують виняткову якість зображення з великих висот та є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби окупантів.

На опублікованих кадрах погано видно ворожий "Бук", проте на ролику позначено, що він "ховається" у посадці.

Далі на відео показується корегування дроном вогню HIMARS по ворожому ЗРК, який після чіткого влучання реактивного снаряда GMLRS вибухає та розлітається немов феєрверк.

За даними OSINT-каналів "Кібер Борошно" та "Українська націоналістична спілка", епізод відбувся на Запорізькому напрямку – південніше Енергодара та Заповітного.

16 червня 2023 року з'явилося відео, як стверджується, зі знищенням ударом HIMARS близько ста окупантів під Кремінною.

На початку липня бійці 47 окремої артилерійської бригади ЗСУ успішно застосували ракетну систему M42 HIMARS проти реактивної системи залпового вогню російських окупантів "Торнадо".

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