Глава волонтерского фонда Сергей Притула показал результат работы ракетной системы HIMARS по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук", который запечатлел эстонский беспилотник EOS.

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EOS – это разведывательные дроны, на которые фонд Притулы собирает средства для штурмовых подразделений ГУР МО. Они обеспечивают исключительное качество изображения с больших высот и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы оккупантов.

На опубликованных кадрах плохо виден вражеский "Бук", однако на ролике отмечено, что он "прячется" в посадке.

Далее на видео показывается корректировка дроном огня HIMARS по вражескому ЗРК, который после точного попадания реактивного снаряда GMLRS взрывается и разлетается подобно фейерверку.

По данным OSINT-каналов "Кібер Борошно" и "Українська націоналістична спілка", эпизод произошел на Запорожском направлении – южнее Энергодара и Заповитного.

16 июня 2023 года появилось видео, как утверждается, с уничтожением ударом HIMARS около ста оккупантов под Кременной.

В начале июля бойцы 47 отдельной артиллерийской бригады ВСУ успешно применили ракетную систему M42 HIMARS против реактивной системы залпового огня российских оккупантов "Торнадо".

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