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HIMARS уничтожил ЗРК Бук россиян на юге. Огонь корректирует дрон EOS – видео "фейерверка" видео

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 17:04
Видео: Сергей Притула
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Глава волонтерского фонда Сергей Притула показал результат работы ракетной системы HIMARS по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук", который запечатлел эстонский беспилотник EOS.

EOS – это разведывательные дроны, на которые фонд Притулы собирает средства для штурмовых подразделений ГУР МО. Они обеспечивают исключительное качество изображения с больших высот и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы оккупантов.

На опубликованных кадрах плохо виден вражеский "Бук", однако на ролике отмечено, что он "прячется" в посадке.

Далее на видео показывается корректировка дроном огня HIMARS по вражескому ЗРК, который после точного попадания реактивного снаряда GMLRS взрывается и разлетается подобно фейерверку.

По данным OSINT-каналов "Кібер Борошно" и "Українська націоналістична спілка", эпизод произошел на Запорожском направлении – южнее Энергодара и Заповитного.

Читайте также: Второй пакет подряд. США собираются отправить Украине еще военную помощь на $400 млн – CNN

Милана Головань
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букHIMARSсергей притула
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