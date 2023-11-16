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"Горить та палає". Відео знищення дронів Shahed-136 мобільними групами ППО видео

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16.11.2023, 12:57
Фото - скриншот із відео
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео роботи мобільних груп "мисливців за шахедами", де зафіксовано враження ворожих дронів.

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Як зазначив Олещук, два епізоди знищення БПЛА, нічний та денний, – робота підрозділів повітряних командувань "Південь" та "Захід".

Сьогодні повідомлялося, що в результаті атаки дронами-камікадзе Shahed-136 вранці 16 листопада на Хмельниччині є руйнування та постраждалий.

  • Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Повітряні сили повідомили про знищення 16 дронів та ракети Х-59.

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Сергій Бережний
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війнаМикола ОлещукппоShahedдрони-камікадзе

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