Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал видео работы мобильных групп "охотников за "шахедами".
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Как отметил Олещук, два эпизода уничтожения "шахедов", ночной и дневной, - работа подразделений воздушных командований Юг и Запад.
"И днем, и ночью! Круглосуточно! Благодарю всех за работу!" – написал командующий.
- Сегодня сообщалось, что в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 утром 16 ноября в Хмельницкой области есть разрушения и пострадавший.
- Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили об уничтожении 16 дронов и ракеты Х-59.
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