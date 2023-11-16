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"Горит и пылает": видео уничтожения "шахедов" мобильными группами ПВО видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 12:57
Фото - скриншот из видео
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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал видео работы мобильных групп "охотников за "шахедами".

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Как отметил Олещук, два эпизода уничтожения "шахедов", ночной и дневной, - работа подразделений воздушных командований Юг и Запад.

"И днем, и ночью! Круглосуточно! Благодарю всех за работу!" – написал командующий.

  • Сегодня сообщалось, что в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 утром 16 ноября в Хмельницкой области есть разрушения и пострадавший. 
  • Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили об уничтожении 16 дронов и ракеты Х-59. 

Читайте также: Селидово. Из-за ракетного удара РФ обрушилась многоэтажка, есть погибшая — фото и видео

Сергей Бережной
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войнапвоНиколай ОлещукShahedдроны-камикадзе
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