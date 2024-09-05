У середу, 4 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідав окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ й опублікувала відповідне відео.

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Це вже п’ятий візит Гроссі на ЗАЕС. У його межах гендиректор МАГАТЕ зосередив увагу на "значних збитках", завданих пожежею в одній із градирень. Окрім того, він відвідав водонасосну станцію та сховище свіжого палива.

На відео, оприлюдненому МАГАТЕ, можна побачити, як Гроссі перебуває усередині градирні, в якій у серпні сталася пожежа.

"Під час мого п’ятого візиту на місце ми з експертами МАГАТЕ оцінювали ситуацію після пожежі в градирні 11 серпня й поточні роботи з водяними насосами та сховищем палива. Дуже важливо, щоб Агентство залишалося залученим", – написав він у соціальній мережі X за підсумками візиту на ЗАЕС.

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