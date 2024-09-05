Гроссі оглянув на Запорізькій АЕС градирню, де сталася пожежа – відео
У середу, 4 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідав окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ й опублікувала відповідне відео.
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Це вже п’ятий візит Гроссі на ЗАЕС. У його межах гендиректор МАГАТЕ зосередив увагу на "значних збитках", завданих пожежею в одній із градирень. Окрім того, він відвідав водонасосну станцію та сховище свіжого палива.
На відео, оприлюдненому МАГАТЕ, можна побачити, як Гроссі перебуває усередині градирні, в якій у серпні сталася пожежа.
"Під час мого п’ятого візиту на місце ми з експертами МАГАТЕ оцінювали ситуацію після пожежі в градирні 11 серпня й поточні роботи з водяними насосами та сховищем палива. Дуже важливо, щоб Агентство залишалося залученим", – написав він у соціальній мережі X за підсумками візиту на ЗАЕС.
- 11 серпня очільник Нікопольської райадміністрації повідомив, що росіяни підпалили автомобільні шини в градирні окупованої ЗАЕС.
- Згодом факт пожежі підтвердив президент Зеленський й опублікував відповідне відео.
- Після влаштованої Росією пожежі на території ЗАЕС, заміри повітря не показали перевищення рівня радіації, ведеться постійне спостереження, повідомили очільник ОВА та міністр внутрішніх справ.
- Експерти МАГАТЕ заявили, що бачили темний дим на півночі об'єкта, а перед цим чули "численні вибухи".
- Енергоатом повідомив, що ймовірними причинами пожежі на ЗАЕС є недбалість окупантів або свідомий підпал градирні росіянами.
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