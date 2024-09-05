В среду, 4 сентября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ и опубликовала соответствующее видео.

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Это уже пятый визит Гросси в ЗАЭС. В его рамках гендиректор МАГАТЭ сосредоточил внимание на "значительном ущербе", нанесенном пожаром в одной из градирен. Кроме того, он посетил водонасосную станцию и хранилище свежего топлива.

На видео, обнародованном МАГАТЭ, можно увидеть, как Гросси находится внутри градирни, в которой в августе произошел пожар.

"Во время моего пятого визита на место мы с экспертами МАГАТЭ оценивали ситуацию после пожара в градирне 11 августа и текущие работы с водяными насосами и хранилищем топлива. Очень важно, чтобы Агентство оставалось вовлеченным", – написал он в социальной сети X по итогам визита на ЗАЭС.

11 августа глава Никопольской райадминистрации сообщил, что россияне подожгли автомобильные шины в градирне оккупированной ЗАЭС.

Впоследствии факт пожара подтвердил президент Зеленский и опубликовал соответствующее видео.

После устроенного Россией пожара на территории ЗАЭС замеры воздуха не показали превышения уровня радиации, ведется постоянное наблюдение, сообщили глава ОВА и министр внутренних дел.

Эксперты МАГАТЭ заявили, что видели темный дым на севере объекта, а перед этим слышали "многочисленные взрывы".

Энергоатом сообщил, что вероятными причинами пожара на ЗАЭС является халатность оккупантов или сознательный поджог градирни россиянами.

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