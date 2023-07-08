Президент Володимир Зеленський опублікував відео до 500-го дня повномасштабної російсько-української війни. На двохвилинному відео – кадри боїв, звільнення населених пунктів від російських окупантів та короткі звернення командувачів Сил оборони.

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На відео – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувач Сил спецоперацій Віктор Хоренко, командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, командувач Сил територіальної оборони Ігор Танцюра, командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова СБУ Василь Малюк, командувач морської піхоти ВМС ЗСУ Юрій Содоль, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа і Зеленський.

Всі вони вимовили гасло:"Йдемо вперед!".

Зеленський особисто відвідав острів Зміїний у 500 день великої війни Росії проти України.

Також в цей день з Туреччини повернулись додому легендарні захисники "Азовсталі".

В 500-й день повномасштабної війни Залужний відзначає своє 50-річчя.

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