Президент Владимир Зеленский опубликовал видео к 500-му дню полномасштабной российско-украинской войны. На двухминутном видео – кадры боев, освобождение населенных пунктов от российских оккупантов и краткие обращения командующих Сил обороны.
На видео – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Сил спецопераций Виктор Хоренко, командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев, командующий Объединенных сил Сергей Наев, командующий Сил территориальной обороны Игорь Танцюра, командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, председатель СБУ Василий Малюк, командующий морской пехотой ВМС ВСУ Юрий Содоль, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа и Зеленский.
Все они произнесли лозунг: "Идем вперед!".
- Зеленский лично посетил остров Змеиный в 500-й день большой войны России против Украины.
- Также в этот день из Турции вернулись домой легендарные защитники "Азовстали".
- В 500-й день полномасштабной войны Залужный отмечает свое 50-летие.
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