Бійці тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону Головного управління розвідки знищили російські цілі поблизу Сумської області. Про це повідомила воєнна розвідка.

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Легіонери тактичної групи "Афіна" за допомогою FPV-дронів знищили виявлені схованки загарбників, їхні укріплення та військову інфраструктуру, пише ГУР.

На відео зафіксовано влучання безпілотників у будівлі.

"Польоти відплати тривають!" – підсумовують у воєнній розвідці.

Міжнародний легіон ГУР – окремий спецпідрозділ, що складається з іноземних добровольців.

  • 28 липня речник ДПСУ повідомив, що у Сумській області прикордонники фіксують зменшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп, проте окупанти повністю не відмовляються від такої діяльності.

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