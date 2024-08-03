Міжнародні легіонери ГУР знищили російські цілі поряд з Сумщиною – відео
Бійці тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону Головного управління розвідки знищили російські цілі поблизу Сумської області. Про це повідомила воєнна розвідка.
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Легіонери тактичної групи "Афіна" за допомогою FPV-дронів знищили виявлені схованки загарбників, їхні укріплення та військову інфраструктуру, пише ГУР.
На відео зафіксовано влучання безпілотників у будівлі.
"Польоти відплати тривають!" – підсумовують у воєнній розвідці.
Міжнародний легіон ГУР – окремий спецпідрозділ, що складається з іноземних добровольців.
- 28 липня речник ДПСУ повідомив, що у Сумській області прикордонники фіксують зменшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп, проте окупанти повністю не відмовляються від такої діяльності.
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