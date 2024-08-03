Бойцы тактической группы "Афина" Международного легиона Главного управления разведки уничтожили российские цели вблизи Сумской области. Об этом сообщила военная разведка.

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Легионеры тактической группы "Афина" с помощью FPV-дронов уничтожили обнаруженные укрытия захватчиков, их укрепления и военную инфраструктуру, пишет ГУР.

На видео зафиксировано попадание беспилотников в здания.

"Полеты возмездия продолжаются!" – заключают в военной разведке.

Международный легион ГУР – отдельное спецподразделение, состоящее из иностранных добровольцев.

28 июля спикер ГПСУ сообщил, что в Сумской области пограничники фиксируют уменьшение активности российских диверсионно-разведывательных групп, однако оккупанты полностью не отказываются от такой деятельности.

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