43 артилерійська бригада та 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" на Східному напрямку виявили та уразили два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" вартістю близько $14 млн кожен. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Ворожі ЗРГК спалили дронами. Знайшов цілі та підтвердив влучання по них безпілотник Shark.

Військові не уточнюють, коли саме було уражено цілі. Пишуть, що наслідки "нарешті можна показати", і що цю спільну роботу підрозділів тривалий час тримали за завісою секретності.

ДОВІДКА. "Панцир-С1/СМ" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Він призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів (зокрема, комплексів протиповітряної оборони великої дальності) від засобів повітряного нападу. Також комплекс може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз.



БпЛА "Shark" – український розвідувальний безпілотний комплекс, який створений для спостереження та коригування вогню. Його обладнано модулем зв'язку, що дозволяє БпЛА заглиблюватись у тил противника на відстань до 80 кілометрів в умовах радіоелектронної боротьби.