На востоке украинские дроны сожгли два российских "Панциря" – видео
43 артиллерийская бригада и 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" на Восточном направлении обнаружили и поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" стоимостью около $14 млн каждый. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Вражеские ЗРПК сожгли дронами. Нашел цели и подтвердил попадание по ним беспилотник Shark.
Военные не уточняют, когда именно были поражены цели. Пишут, что последствия "наконец-то можно показать" и что эту совместную работу подразделений долгое время держали за занавесом секретности.
СПРАВКА. "Панцирь-С1/СМ" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Он предназначен для близкого прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе, комплексов противовоздушной обороны большой дальности) от средств воздушного нападения. Также комплекс может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.
БПЛА "Shark" – украинский разведывательный беспилотный комплекс, который создан для наблюдения и корректировки огня. Он оборудован модулем связи, который позволяет БпЛА углубляться в тыл противника на расстояние до 80 километров в условиях радиоэлектронной борьбы.
БПЛА "Shark" – украинский разведывательный беспилотный комплекс, который создан для наблюдения и корректировки огня. Он оборудован модулем связи, который позволяет БпЛА углубляться в тыл противника на расстояние до 80 километров в условиях радиоэлектронной борьбы.
- 6 января 2024 года Главное управление разведки опубликовало видео поражения двух "Панцирей" под Белгородом.
- 1 марта 2024 года ГУР опубликовало новое видео атаки на комплекс "Панцирь-С1" в Белгородской области.
- Летом 2024 года еще два "Панциря" были уничтожены на юге Украины.