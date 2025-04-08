43 артиллерийская бригада и 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" на Восточном направлении обнаружили и поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" стоимостью около $14 млн каждый. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

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Вражеские ЗРПК сожгли дронами. Нашел цели и подтвердил попадание по ним беспилотник Shark.

Военные не уточняют, когда именно были поражены цели. Пишут, что последствия "наконец-то можно показать" и что эту совместную работу подразделений долгое время держали за занавесом секретности.

СПРАВКА. "Панцирь-С1/СМ" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Он предназначен для близкого прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе, комплексов противовоздушной обороны большой дальности) от средств воздушного нападения. Также комплекс может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.



БПЛА "Shark" – украинский разведывательный беспилотный комплекс, который создан для наблюдения и корректировки огня. Он оборудован модулем связи, который позволяет БпЛА углубляться в тыл противника на расстояние до 80 километров в условиях радиоэлектронной борьбы.