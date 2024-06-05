Силы обороны уничтожили два ЗРК "Панцирь" на юге – Плетенчук

Также на южном направлении Силы обороны уничтожили российский командный пункт

ЗРГК "Панцирь" (Фото: Википедия)

Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь". Об этом заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Плетенчук отметил, что на южном направлении Силы обороны уничтожили командный пункт и пункт управления дронами.

СПРАВКА. ЗРГК "Панцирь" разрабатывался с 1990-х годов и был принят на вооружение российскими войсками в 2012 году. Предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от авиаугроз. Цена одного ЗРГК – около $15 млн. ЗРГК "Панцирь" разрабатывался с 1990-х годов и был принят на вооружение российскими войсками в 2012 году. Предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от авиаугроз. Цена одного ЗРГК – около $15 млн.

13 апреля Силы обороны успешно поразили российский пункт управления во временно оккупированном Луганске. Тогда Воздушные силы сообщили, что нанесли удар западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Потом появились спутниковые снимки места поражения.

7 мая в Луганске произошли взрывы и пожар на нефтебазе. Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видно, что уничтожены не менее трех емкостей для хранения горючего. Оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.

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