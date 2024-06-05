Сили оборони знищили два ЗРК "Панцир" на півдні – Плетенчук

Також на південному напрямку Сили оборони знищили російський командний пункт

ЗРГК "Панцир" (Фото: Вікіпедія)

Збройним Силам України вдалося знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир". Про це заявив спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Плетенчук зазначив, що також на південному напрямку Сили оборони знищили командний пункт та пункт управління дронами.

ДОВІДКА. ЗРГК "Панцир" розроблявся з 1990-х років та був прийнятий на озброєння російськими військами у 2012 році. Призначений для прикриття цивільних та військових об'єктів від авіазагрози. Ціна одного ЗРГК – близько $15 млн. ЗРГК "Панцир" розроблявся з 1990-х років та був прийнятий на озброєння російськими військами у 2012 році. Призначений для прикриття цивільних та військових об'єктів від авіазагрози. Ціна одного ЗРГК – близько $15 млн.

13 квітня Сили оборони успішно уразили російський пункт управління у тимчасово окупованому Луганську. Тоді Повітряні сили повідомили, що завдали удару західними далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP. Згодом з'явилися супутникові знімки місця ураження.

7 травня в Луганську були вибухи та пожежа на нафтобазі. Згодом з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що знищено щонайменше три ємності для зберігання пального. Окупанти стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS.

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