Китайська народна республіка та США і Захід загалом можуть знайти порозуміння, оскільки економічні інтереси визначають їхні політичні взаємини, заявив Володимир Огризко, міністр закордонних справ 2007-2009 років, надзвичайний і повноважний посол. Про це він розповів для відеоформату LIGA TALK.

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4 липня президент Володимир Зеленський заявив: Китай міг би допомогти Заходу тиснути на російського диктатора Володимир Путіна, щоб він зупинив війну проти України. Журналіст запитав, чи можлива домовленість між США та Китаєм.

"Безумовно, можливо – і це вигідно і для США, і для Китаю. [...] Китай це справді світова фабрика: виробляє все, що тільки можна. Але ж не головне виробити – головне ж продати. А куди продати? А нікуди, якщо Заходу немає. 80-75%, різні називають цифри, китайського експорту йде на Захід – Північна Америка і Європа. Все інше – якісь там дрібнички", – відповів Огризко.

На його думку, КНР зацікавлена у нормальних торговельно-економічних відносинах із Заходом, оскільки це їй вигідно.

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Також дипломат зазначив, що західні країни зацікавлені отримувати відносно дешевший китайський продукт "у межах": зараз почалася економічна війна щодо електромобілів з КНР, проте "все це можна врегульовувати.

Огризко заявив, що економіка визначає політичні інтереси – і економічні інтереси "будуть тягти" США та КНР до якогось порозуміння.

"Не кажу, що до любові, любові там не буде, тому що є демократія і є тоталітаризм, тут любові немає. Але до мирного, як колись сказали, співіснування – цілком", – пояснив він.

Дипломат вважає: є об'єктивний шанс того, що між Китаєм та США і Заходом загалом "відбудуться якісь певні порозуміння".

Повну позицію учасників обговорення можна послухати на початку новини або за посиланням на Youtube.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має стикнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

8 липня Reuters повідомило, що введення європейських мит скоротило зростання експорту електромобілів та гібридних автомобілів з Китаю на 20–30 процентних пунктів за останні місяці.

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