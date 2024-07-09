Китайская народная республика и США и Запад в целом могут найти взаимопонимание, поскольку экономические интересы определяют их политические отношения, заявил Владимир Огрызко, министр иностранных дел 2007-2009 годов, чрезвычайный и полномочный посол. Об этом он рассказал для видеоформата LIGA TALK.

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4 июля президент Владимир Зеленский заявил: Китай мог бы помочь Западу давить на российского диктатора Владимир Путина, чтобы он остановил войну против Украины. Журналист спросил, возможна ли договоренность между США и Китаем.

"Безусловно возможно – и это выгодно и для США, и для Китая. [...] Китай это действительно мировая фабрика: производит все, что только можно. Но ведь не главное выработать – главное же продать. А куда продать? А никуда, если Запада нет. 80-75%, разные называют цифры, китайского экспорта идет на Запад – Северная Америка и Европа. Все остальное – какие-то там мелочи", – ответил Огрызко.

По его мнению, КНР заинтересована в нормальных торгово-экономических отношениях с мероприятием, поскольку это ей выгодно.

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Также, отметил дипломат, западные страны заинтересованы получать относительно более дешевый китайский продукт "в пределах": сейчас началась экономическая война по электромобилям из КНР, однако "все это можно урегулировать.

Огрызко заявил, что экономика определяет политические интересы – и экономические интересы "будут тянуть" США и КНР к какому-то взаимопониманию.

"Не говорю, что к любви, любви там не будет, потому что есть демократия и есть тоталитаризм, здесь любви нет. Но к мирному, как когда-то сказали, сосуществованию – вполне", – пояснил он.

Дипломат считает: есть объективный шанс того, что между Китаем и США и Западом в целом "состоятся какие-то взаимопонимания".

Полную позицию участников обсуждения можно послушать в начале новости или по ссылке на Youtube.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

8 июля Reuters сообщило, что введение европейских пошлин сократило рост экспорта электромобилей и гибридных автомобилей из Китая на 20-30 процентных пунктов за последние месяцы.

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