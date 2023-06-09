З'явилося відео того, як українським захисникам вдалося зупинити рух колони російської бронетехніки та знищити два танки. Відповідне відео поширив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

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"Завдяки підтримці аеророзвідників з неба, влучним вогнем артилеристів вдалося зупинити рух російської техніки на одній з локацій передової", йдеться у повідомленні.

На відео колона російської техніки рухається дорогою.

Після влучання артилерії в перший танк російські окупанти зупиняють техніку, яка рухалась позаду.

Після цього солдати ворога відходять від неї трохи далі.

Трохи згодом артилеристи ЗСУ знищують ще один танк ворога.

9 червня 2023 року з'явились два відео, на яких російські окупанти залишають власні позиції та тікають. Стверджується, що це відбувається на південному напрямку.

Раніше 110 бригада показала, як російські окупанти тікають від свого палаючого танка.

Бійці Держприкордонслужби та Збройних сил знищили ворожу групу, яка "гуляла" українською територією на Бахмутському напрямку.

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