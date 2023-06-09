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Зупинили колону техніки окупантів – відео дрона з роботою артилеристів та аеророзвідки видео

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 18:03
Відео: Стратком ЗСУ
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З'явилося відео того, як українським захисникам вдалося зупинити рух колони російської бронетехніки та знищити два танки. Відповідне відео поширив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Завдяки підтримці аеророзвідників з неба, влучним вогнем артилеристів вдалося зупинити рух російської техніки на одній з локацій передової", йдеться у повідомленні.

На відео колона російської техніки рухається дорогою. 

Після влучання артилерії в перший танк російські окупанти зупиняють техніку, яка рухалась позаду.

Після цього солдати ворога відходять від неї трохи далі.

Трохи згодом артилеристи ЗСУ знищують ще один танк ворога.

  • 9 червня 2023 року з'явились два відео, на яких російські окупанти залишають власні позиції та тікають. Стверджується, що це відбувається на південному напрямку.
  • Раніше 110 бригада показала, як російські окупанти тікають від свого палаючого танка.
  • Бійці Держприкордонслужби та Збройних сил знищили ворожу групу, яка "гуляла" українською територією на Бахмутському напрямку. 

Дивіться також: Вибух безпілотника у Воронежі. Кремль визнав – дрон на будинок "спустив" російський РЕБ: відео

Артем Джеріпа
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війнаартилеріябронетехнікааеророзвідка
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