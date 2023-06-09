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Остановили колонну техники оккупантов – видео дрона с работой артиллеристов и аэроразведки видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 18:03
Видео: Стратком ВСУ
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Появилось видео, как украинским защитникам удалось остановить движение колонны российской бронетехники и уничтожить два танка. Соответствующее видео распространил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

"Благодаря поддержке аэроразведчиков с неба, точным огнем артиллеристов удалось остановить движение российской техники на одной из локаций передовой", говорится в сообщении.

На видео колонна российской техники двигается по дороге.

После попадания артиллерии в первый танк, российские оккупанты останавливают двигавшуюся сзади технику.

После этого солдаты врага отходят от нее чуть дальше.

Немного погодя артиллеристы ВСУ уничтожают еще один танк врага.

  • 9 июня 2023 появились два видео, на которых российские оккупанты покидают свои позиции и убегают. Утверждается, что это происходит на южном направлении.
  • Ранее 110 бригада показала, как российские оккупанты убегают от своего горящего танка.
  • Бойцы Госпогранслужбы и Вооруженных сил уничтожили вражескую группу, которая "гуляла" по украинской территории на Бахмутском направлении.

Смотрите также: Взрыв беспилотника в Воронеже. Кремль признал – дрон на дом "спустил" российский РЕБ: видео

Артём Джерипа
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войнаартиллериябронетехникааэроразведка
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