Уламки збитих іранських ударних дронів, якими Росія вночі 13 липня атакувала Київ, впали на житлові райони столиці. Нацполіція опублікувала відео з бодикамери одного з патрульних, які першими прибули на місце падіння частин "шахедів" у Дарницькому районі.

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Як зазначається, під час патрулювання у Дарницькому районі патрульні Роман Дуплій та Микола Шевченко отримали повідомлення про падіння уламків на багатоповерхівку.

Поліцейські прибули на місце події, почали обстежувати будинок, евакуювати мешканців та оглядати постраждалих.

Повідомляється, що в одній із квартир поліцейські побачили 20-річну дівчину з пораненням живота.

Разом з лікарями та небайдужими сусідами патрульні транспортували поранену до карети швидкої допомоги.

Все це зафіксовано на відео.

Росія в ніч проти 13 липня з акваторії Чорного моря завдала ударів по Хмельницькій області крилатими ракетами "Калібр". Також у деяких областях була тривога через Shahed 136 окупантів: дрони-камікадзе терористичних режимів Ірану/РФ збивали над Києвом, Кропивницьким та в інших місцях.

Вранці ДСНС показала наслідки нальоту дронів-камікадзе Shahed 136 на Київ у ніч проти 13 липня.

Сили ППО збили 20 "шахедів", два "Калібри", ракету "Іскандер-М" перехопити не вдалося.

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