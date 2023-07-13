RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Падіння уламків "шахедів" на Київ. Столичні патрульні показали відео перших хвилин видео

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 15:01
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Уламки збитих іранських ударних дронів, якими Росія вночі 13 липня атакувала Київ, впали на житлові райони столиці. Нацполіція опублікувала відео з бодикамери одного з патрульних, які першими прибули на місце падіння частин "шахедів" у Дарницькому районі.

Як зазначається, під час патрулювання у Дарницькому районі патрульні Роман Дуплій та Микола Шевченко отримали повідомлення про падіння уламків на багатоповерхівку.

Поліцейські прибули на місце події, почали обстежувати будинок, евакуювати мешканців та оглядати постраждалих.

Повідомляється, що в одній із квартир поліцейські побачили 20-річну дівчину з пораненням живота.

Разом з лікарями та небайдужими сусідами патрульні транспортували поранену до карети швидкої допомоги.

Все це зафіксовано на відео.

  • Росія в ніч проти 13 липня з акваторії Чорного моря завдала ударів по Хмельницькій області крилатими ракетами "Калібр". Також у деяких областях була тривога через Shahed 136 окупантів: дрони-камікадзе терористичних режимів Ірану/РФ збивали над Києвом, Кропивницьким та в інших місцях.
  • Вранці ДСНС показала наслідки нальоту дронів-камікадзе Shahed 136 на Київ у ніч проти 13 липня.
  • Сили ППО збили 20 "шахедів", два "Калібри", ракету "Іскандер-М" перехопити не вдалося.
Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївShahed-136
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 