Над Хмельниччиною та Миколаївщиною збили два "Калібри" та чотири "шахеди"
У небі над Хмельниччиною та Миколаївщиною українська протиповітряна оборона збила дві російські ракети та чотири дрони-камікадзе Shahed. Про це повідомили представники місцевої влади регіонів.
Під час нічної атаки російських окупантів на Хмельниччині українські військові збили російську ракету, повідомили у місцевій військовій адміністрації. Влучань та постраждалих немає.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що в ніч проти 13 липня над Миколаївщиною було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе Shahed-131/136.
Уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків в області. Постраждалих немає.
- Почитайте розбір від LIGA.net, як західні техногіганти допомагають Росії бомбити українців. Відомо, що 81% іноземних компонентів ракет РФ вироблено США.
- Британія вже давно передає ЗСУ ракети Storm Shadow, що б'ють на 250 км, а Франція віднедавна – аналогічні SCALP.
- 9 липня 2023 року до Брянської області долетіла ракета – можливо, С-200.
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