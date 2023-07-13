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Над Хмельниччиною та Миколаївщиною збили два "Калібри" та чотири "шахеди"

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 10:05
Над Хмельниччиною та Миколаївщиною збили два
Пуск "Калібра" (скриншот)

У небі над Хмельниччиною та Миколаївщиною українська протиповітряна оборона збила дві російські ракети та чотири дрони-камікадзе Shahed. Про це повідомили представники місцевої влади регіонів.

Під час нічної атаки російських окупантів на Хмельниччині українські військові збили російську ракету, повідомили у місцевій військовій адміністрації. Влучань та постраждалих немає.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що в ніч проти 13 липня над Миколаївщиною було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе Shahed-131/136.

Уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків в області. Постраждалих немає.

Читайте також: "Калібри" вдарили під Хмельницьким. Київ збив дрони, уламки зруйнували квартиру, загинула людина: фото

Мілана Головань
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