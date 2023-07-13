Над Хмельницкой и Николаевской областями сбили два "Калибра" и четыре "шахеда"

В небе над Хмельницкой и Николаевской областями украинская противовоздушная оборона сбила две российские ракеты и четыре дрона-камикадзе Shahed. Об этом сообщили представители местных властей регионов.

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Во время ночной атаки российских оккупантов в Хмельницкой области украинские военные сбили российскую ракету, сообщили в местной военной администрации. Попаданий и пострадавших нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что в ночь на 13 июля над Николаевской областью была сбита ракета "Калибр" и четыре дрона-камикадзе Shahed-131/136.

Обломками ракеты повреждены здание учебного заведения и десять частных домов в области. Пострадавших нет.

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