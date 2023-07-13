Обломки сбитых иранских ударных дронов, которыми Россия ночью 13 июля атаковала Киев, упали на жилые районы столицы. Нацполиция опубликовала видео с бодикамеры одного из патрульных, которые первыми прибыли на место падения частей "шахедов" в Дарницком районе.

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Как отмечается, во время патрулирования в Дарницком районе патрульные Роман Дуплий и Николай Шевченко получили сообщение о падении обломков на многоэтажку.

Полицейские прибыли на место происшествия, начали обследовать дом, эвакуировать жителей и осматривать пострадавших.

Сообщается, что в одной из квартир полицейские увидели 20-летнюю девушку с ранением живота.

Вместе с врачами и неравнодушными соседями патрульные транспортировали раненую в карету скорой помощи.

Все это зафиксировано на видео.

Россия в ночь на 13 июля с акватории Черного моря нанесла удары по Хмельницкой области крылатыми ракетами "Калибр". Также в некоторых областях была тревога из-за Shahed 136 оккупантов: дроны-камикадзе террористических режимов Ирана/РФ сбивали над Киевом, Кропивницким и в других городах.

Утром ГСЧС показала последствия налета дронов-камикадзе Shahed 136 на Киев в ночь на 13 июля.

Силы ПВО сбили 20 "шахедов", два "Калибра", ракету "Искандер-М" перехватить не удалось.

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