План перемоги Зеленського, інформаційна політика Офісу президента, вступ України до НАТО за корейським або західнонімецьким сценаріями, війська КНДР в Україні, мобілізаційний вік — теми розмови нового випуску LIGA Інтерв'ю на Youtube-каналі LIGA.net.

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У студії — Валерій Чалий, досвідчений дипломат та посол України в США у 2015-2019 роках.

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