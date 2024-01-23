У Київській області рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки ворожої ракетної атаки у Бучанському та Обухівському районах. Відповідне відео опублікувала пресслужба ДСНС.

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За даними рятувальників, внаслідок масованої атаки в Бучанському та Обухівському районах сталися часткові руйнування у приватних та багатоповерхових житлових будинках, загоряння автомобілів.

За попередньою інформацією травмовано трьох людей, від госпіталізації вони відмовились.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки РФ застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

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