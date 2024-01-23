В Киевской области спасатели государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия вражеской ракетной атаки в Бучанском и Обуховском районах. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГСЧС.

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По данным спасателей, в результате массированной атаки в Бучанском и Обуховском районах произошли частичные разрушения в частных и многоэтажных жилых домах, возгорание автомобилей.

По предварительной информации травмированы три человека, от госпитализации они отказались.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Главнокомандующий ВСУ Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки РФ применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила ровно половину.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

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