Росія не полишає спроб захопити Шахове. Сили оборони розгромили колону окупантів – відео

Росія не полишає спроб захопити населений пункт Шахове поблизу Добропілля Донецької області, 16 жовтня Сили оборони розгромили чергову колону окупантів. Про це повідомив перший корпус Національної гвардії України "Азов".

У четвер росіяни здійснили чергову спробу механізованої атаки поблизу Добропілля (Очеретинський напрямок). Окупанти мали на меті захопити Шахове.

З 05:30 до 08:00 росіяни кинули в атаку 22 одиниці броньованої техніки. Найчисельніша колона – 11 одиниць (танки та бойові броньовані машини) — вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 07:50.

Підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь. З метою ускладнити мінування маршрутів просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення українських дронів.

Командування РФ також намагалося змінити тактику наступу. Якщо раніше колони ворожої бронетехніки з піхотою висувалися з глибини власних бойових порядків, то цього разу 15 жовтня росіяни спробували підтягнути техніку ближче до Шахового й укрити її в лісосмузі.

Військові зазначили, що маневр виявився невдалим: дві одиниці бронетехніки були виявлені розвідкою та знищені артилерією і FPV-дронами ще до спроби сховатися в лісі.

16 жовтня завдяки інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям артилеристів та операторів дронів атака окупантів була зірвана.

У результаті було знищено дев’ять та пошкоджено чотири одиниці бронетехніки.

Мапа: DeepState