Росія не полишає спроб захопити Шахове. Сили оборони розгромили колону окупантів – відео
Росія не полишає спроб захопити населений пункт Шахове поблизу Добропілля Донецької області, 16 жовтня Сили оборони розгромили чергову колону окупантів. Про це повідомив перший корпус Національної гвардії України "Азов".
У четвер росіяни здійснили чергову спробу механізованої атаки поблизу Добропілля (Очеретинський напрямок). Окупанти мали на меті захопити Шахове.
З 05:30 до 08:00 росіяни кинули в атаку 22 одиниці броньованої техніки. Найчисельніша колона – 11 одиниць (танки та бойові броньовані машини) — вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 07:50.
Підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь. З метою ускладнити мінування маршрутів просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення українських дронів.
Командування РФ також намагалося змінити тактику наступу. Якщо раніше колони ворожої бронетехніки з піхотою висувалися з глибини власних бойових порядків, то цього разу 15 жовтня росіяни спробували підтягнути техніку ближче до Шахового й укрити її в лісосмузі.
Військові зазначили, що маневр виявився невдалим: дві одиниці бронетехніки були виявлені розвідкою та знищені артилерією і FPV-дронами ще до спроби сховатися в лісі.
16 жовтня завдяки інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям артилеристів та операторів дронів атака окупантів була зірвана.
У результаті було знищено дев’ять та пошкоджено чотири одиниці бронетехніки.
- 10 жовтня Зеленський повідомив, що росіяни спробували розблокувати своїх військових у районі Добропілля у Донецькій області, але зазнали невдачі й відступили. "Азов" уточнив, що у наступ окупанти кинули 35 одиниць бронетехніки. Вони намагалися захопити Шахове.
- 13 жовтня стало відомо про новий наступ РФ на цьому напрямку. Окупанти залучили 17 ББМ та один танк. Наступ росіян вдалося зірвати.
