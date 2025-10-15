У НАТО кажуть, що обвал українських оборонних ліній "украй малоймовірний"
Попри певні успіхи російських військ на полі бої, у НАТО не бачать загрози обвалу української оборони. Про це сказав один із високопосадовців Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
"Хоча ми продовжуємо спостерігати поступові успіхи Росії, ми вважаємо, що обвал українських оборонних ліній залишається вкрай малоймовірним у найближчій перспективі", – сказав він.
Посадовець Альянсу наголосив, що у вересні російські сухопутні війська захопили близько 250 кв. км території, що є помітним зниженням порівняно з 465 кв. км у серпні. Це, ймовірно, пов'язано з переміщенням російських дивізій уздовж фронту.
Середня добова кількість втрат Росії у вересні становила 950 осіб – це зростання, але нижче, ніж навесні та влітку.
Він наголосив, що рівень втрат Росії залишається "надзвичайно високим": у 2025 році в середньому 1200 на день, а загальна кількість перевищила 1,1 млн, з яких понад 250 000 – убитими.
- За словами Зеленського, російські війська отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну.
- 14 жовтня Сирський повідомив, що попри спроби росіян здійснювати штурмові дії у Покровському районі Донецької області, Сили оборони за добу просунулися на понад півтора кілометра.
