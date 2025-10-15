У НАТО кажуть, що обвал українських оборонних ліній "украй малоймовірний"

Окупаційні війська демонструють поступові успіхи на фронті, проте малоймовірно, що оборона ЗСУ посиплеться, вважають в Альянсі

Фото: Генштаб ЗСУ

Попри певні успіхи російських військ на полі бої, у НАТО не бачать загрози обвалу української оборони. Про це сказав один із високопосадовців Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Хоча ми продовжуємо спостерігати поступові успіхи Росії, ми вважаємо, що обвал українських оборонних ліній залишається вкрай малоймовірним у найближчій перспективі", – сказав він.

Посадовець Альянсу наголосив, що у вересні російські сухопутні війська захопили близько 250 кв. км території, що є помітним зниженням порівняно з 465 кв. км у серпні. Це, ймовірно, пов'язано з переміщенням російських дивізій уздовж фронту.

Середня добова кількість втрат Росії у вересні становила 950 осіб – це зростання, але нижче, ніж навесні та влітку.

Він наголосив, що рівень втрат Росії залишається "надзвичайно високим": у 2025 році в середньому 1200 на день, а загальна кількість перевищила 1,1 млн, з яких понад 250 000 – убитими.