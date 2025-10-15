В НАТО говорят, что обвал украинских оборонительных линий "крайне маловероятен"

Оккупационные войска демонстрируют постепенные успехи на фронте, однако маловероятно, что оборона ВСУ посыпется, считают в Альянсе

Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на определенные успехи российских войск на поле боя, в НАТО не видят угрозы обвала украинской обороны. Об этом сказал один из высокопоставленных чиновников Альянса, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Хотя мы продолжаем наблюдать постепенные успехи России, мы считаем, что обвал украинских оборонительных линий остается крайне маловероятным в ближайшей перспективе", – сказал он.

Чиновник Альянса отметил, что в сентябре российские сухопутные войска захватили около 250 кв. км территории, что является заметным снижением по сравнению с 465 кв. км в августе. Это, вероятно, связано с перемещением российских дивизий вдоль фронта.

Среднее суточное количество потерь России в сентябре составило 950 человек – это рост, но ниже, чем весной и летом.

Он отметил, что уровень потерь России остается "чрезвычайно высоким": в 2025 году в среднем 1200 в день, а общее количество превысило 1,1 млн, из которых более 250 000 – убитыми.