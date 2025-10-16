РФ не оставляет попыток взять Шахово. Силы обороны разгромили колонну оккупантов – видео

Россия не оставляет попыток захватить населенный пункт Шахово вблизи Доброполья Донецкой области, 16 октября Силы обороны разгромили очередную колонну оккупантов. Об этом сообщил первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов".

В четверг россияне совершили очередную попытку механизированной атаки вблизи Доброполья (Очеретинское направление). Цель оккупантов была – захватить Шахово.

С 05:30 до 08:00 россияне бросили в атаку 22 единицы бронированной техники. Самая многочисленная колонна – 11 единиц (танки и боевые бронированные машины) – вышла из района населенного пункта Малиновка около 07:50.

Подготовку к штурму враг начал заранее. С целью усложнить минирование маршрутов продвижения противник выставил наблюдательные пункты для выявления и уничтожения украинских дронов.

Командование РФ также пыталось изменить тактику наступления. Если раньше колонны вражеской бронетехники с пехотой выдвигались из глубины собственных боевых порядков, то на этот раз 15 октября россияне попытались подтянуть технику ближе к Шахово и укрыть ее в лесополосе.

Военные отметили, что маневр оказался неудачным: две единицы бронетехники были обнаружены разведкой и уничтожены артиллерией и FPV-дронами еще до попытки скрыться в лесу.

16 октября благодаря инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям артиллеристов и операторов дронов атака оккупантов была сорвана.

В результате было уничтожено девять и повреждено четыре единицы бронетехники.

Карта: DeepState