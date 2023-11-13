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Росія обстріляла машину з немовлям під Херсоном: є загиблий, мати з дитиною поранені – відео видео

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 14:44
Відео: МВС
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Вдень 13 листопада російські окупанти обстріляли автівку з цивільними у передмісті Херсона. У салоні була двомісячна дитина, її мати поранена, і, ймовірно, дідусь загинув. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За даними МВС, люди з дитиною поверталися на автівці з медогляду. Внаслідок артобстрілу машина загорілася, 36-річна жінка у важкому стані перебуває у лікарні, а чоловік, що був за кермом, загинув. Імовірно, це 64-річний дідусь дитини.

Попередньо, у немовляти контузія. Лікарі надають потерпілим допомогу.

Фото: МВС

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Мілана Головань
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