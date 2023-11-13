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Россия обстреляла машину с младенцем под Херсоном: есть погибший, мать с ребенком ранены видео

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 14:44
Видео: МВД
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Днем 13 ноября российские оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими в пригороде Херсона. В салоне был двухмесячный ребенок, его мать ранена, и, вероятно, дедушка погиб. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По данным МВД, люди с ребенком возвращались на автомобиле с медосмотра. В результате артобстрела машина загорелась, 36-летняя женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, а находившийся за рулем мужчина погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка.

Предварительно, у младенца контузия. Врачи оказывают пострадавшим помощь.

Фото: МВС

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Милана Головань
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ХерсонИгорь Клименкоартобстрелыребенок

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