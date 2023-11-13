Днем 13 ноября российские оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими в пригороде Херсона. В салоне был двухмесячный ребенок, его мать ранена, и, вероятно, дедушка погиб. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным МВД, люди с ребенком возвращались на автомобиле с медосмотра. В результате артобстрела машина загорелась, 36-летняя женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, а находившийся за рулем мужчина погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка.

Предварительно, у младенца контузия. Врачи оказывают пострадавшим помощь.

11 ноября, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона.

Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: достанут где угодно.

Читайте также: Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.