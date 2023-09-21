Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський проводять зустріч у Вашингтоні. Після її закінчення очікується спільна пресконференція.

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Перед початком зустрічі в Овальному кабінеті Байден сказав, що у виступі на Генеральній Асамблеї ООН він "чітко дав зрозуміти, що жодна нація у світі не може бути по-справжньому захищеною, якщо ми дієво не захистимо свободу України перед російською жорстокістю та агресією".

"Саме тому ми зібрали коаліцію з більш ніж 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це дуже важливо", – наголосив він.

Байден заявив, що США разом із країнами Великої сімки та іншими партнерами розпочали "оформлення нашої довгострокової прихильності до безпеки України".

Він високо оцінив "величезну хоробрість" українського народу. "Вона надихнула світ на рішучість захищати ці принципи... Разом із нашими партнерами та союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе, щоб гарантувати, що світ підтримає вас", – сказав президент США.

Президент України з 18 вересня перебуває у США, де у Нью-Йорку виступив на сесії Генеральної Асамблеї ООН та взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН.

Білий дім запросив президента Зеленського після заходів в ООН відвідати Вашингтон для особистої зустрічі із президентом Байденом.

Раніше сьогодні Зеленський провів зустріч із лідерами Конгресу США.

Приблизно о 22 годині по Києву Зеленські прибули до Білого дому.

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що "президент США оголосить про передання озброєнь і техніки, які допоможуть Україні зберегти темпи контрнаступу", проте ATACMS, на які довго чекає Україна, у цьому пакеті допомоги не буде.

У плановий пакет допомоги Україні від США увійдуть протитанкові озброєння TOW та AT4, ракети GMLRS для систем HIMARS, протитанкові ракети Javelin та інше обладнання.

Крім того, Вашингтон планує передати Україні більше систем ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

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