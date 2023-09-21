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Совместный брифинг президентов Байдена и Зеленского в Вашингтоне – прямая трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 23:45
Джо Байден в Киеве (Фото: POTUS/Twitter)
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят встречу в Вашингтоне. После ее окончания ожидается совместная пресс-конференция.

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Перед началом встречи в Овальном кабинете Байден сказал, что в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он "ясно дал понять, что ни одна нация в мире не может быть по-настоящему защищенной, если мы действенно не защитим свободу Украины перед лицом российской жестокости и агрессии".

"Именно поэтому мы собрали коалицию из более чем 50 стран, чтобы помочь Украине защитить себя. Это очень важно", – подчеркнул он.

Байден заявил, что США вместе со странами Большой семерки и другими партнерами начали "оформление нашей долгосрочной приверженности безопасности Украины".

Он высоко оценил "огромную храбрость" украинского народа. "Она вдохновила мир на решимость защищать эти принципы... Вместе с нашими партнерами и союзниками американский народ полон решимости сделать все возможное, чтобы гарантировать, что мир поддержит вас", – сказал президент США.

Президент Украины с 18 сентября находится в США, где в Нью-Йорке выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и принял участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Белый дом пригласил президента Зеленского после мероприятий в ООН посетить Вашингтон для личной встречи с президентом Байденом.  

Ранее сегодня Зеленский провел встречу с лидерами Конгресса США.

  • Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "президент США объявит о передаче вооружений и техники, которые помогут Украине сохранить темпы контрнаступления", однако ATACMS, которых долго ждет Украина, в этом пакете помощи не будет. 
  • В плановый пакет помощи Украине от США войдут противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты GMLRS для систем HIMARS, противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование.
  • Кроме того, Вашингтон планирует передать Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.

Читайте также: Украинская формула мира становится глобальной: Выступление Владимира Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН

Сергей Бережной
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