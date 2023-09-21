Дальнобойных ракет ATACMS не будет в новом пакете военной помощи Украине – Белый дом

Президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не будут предоставлять ATACMS в новом пакете военной помощи Украине. Об этом репортеру Голоса Америки заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Сегодня президент США объявит о передаче вооружения и техники, которые помогут Украине сохранить темпы контрнаступления", — сказал он, добавив, что ATACMS, которых долго ждет Украина, там не будет.

В то же время, по его словам, Байден не снимает этот вопрос с обсуждения.

Салливан также рассказал, что танки Abrams "поступят в последующие дни и недели, по графику". Однако добавил, что не будет оглашать детали из соображений безопасности.

В плановый пакет помощи Украине от США войдут противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты GMLRS для систем HIMARS, противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование.

Кроме того, Вашингтон планирует передать Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.

20 сентября Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине. Он включает бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты, военные грузовики, санитарные машины и надувные лодки.

21 сентября Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5. Вместе с ними домой вернутся украинские военные, прошедшие обучение в Швеции.

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