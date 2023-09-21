Далекобійних ракет ATACMS не буде у новому пакеті військової допомоги Україні – Білий дім

Президент США Джо Байден сказав, що Штати наразі не надаватимуть ATACMS у новому пакеті військової допомоги Україні. Про це репортеру Голосу Америки заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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"Сьогодні президент США оголосить про передання озброєння і техніки, які допоможуть Україні зберегти темпи контрнаступу", — сказав він, додавши, що ATACMS, на які тривалий час чекає Україна, там не буде.

Водночас, за його словами, Байден не знімає це питання з обговорення.

Салліван також розповів, що танки Abrams "надійдуть у наступні дні та тижні, за графіком". Однак додав, що не оголошуватиме деталі з міркувань безпеки.

Загалом у плановий пакет допомоги Україні від США увійдуть протитанкові озброєння TOW та AT4, ракети GMLRS для систем HIMARS, протитанкові ракети Javelin та інше обладнання.

Крім того, Вашингтон планує передати Україні більше систем ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

20 вересня Іспанія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він містить бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надувні човни.

21 вересня Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5. Разом із ними додому повернуться українські військові, які пройшли навчання у Швеції.

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