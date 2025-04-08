ССО на фронті влаштували зачистку населеного пункту та взяли росіянина у полон – відео
4-й полк Сил спеціальних операцій "Рейнджер" у ході бойових дій зачистив частину населеного пункту на фронті та взяв у полон російського окупанта. Про це повідомила пресслужба ССО Збройних Сил України та показала відео.
Під час зачистки спецпризначенці знищили живу силу росіян і захопили документи ворога. Вони виконували завдання за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та, як пишуть військові, "чіткого планування на всіх рівнях".
На опублікованому ССО відео можна побачити, що спецпризначенцям у виконанні завдання також допомагав танк.
- 17 лютого ССО опублікували відео зачистки промислової будівлі в тилу ворога.
- 26 лютого спецпризначенці опублікували відео нальоту на промзону, під час нього був знищений взвод росіян.
- 10 березня опубліковано відео бойових дій, під час яких ССО на Покровському напрямку замінували й підірвали промислову будівлю, змусивши росіян здатися в полон.