4-й полк Сил спеціальних операцій "Рейнджер" у ході бойових дій зачистив частину населеного пункту на фронті та взяв у полон російського окупанта. Про це повідомила пресслужба ССО Збройних Сил України та показала відео.

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Під час зачистки спецпризначенці знищили живу силу росіян і захопили документи ворога. Вони виконували завдання за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та, як пишуть військові, "чіткого планування на всіх рівнях".

На опублікованому ССО відео можна побачити, що спецпризначенцям у виконанні завдання також допомагав танк.