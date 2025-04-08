ССО на фронте устроили зачистку населенного пункта и взяли россиянина в плен – видео
4-й полк Сил специальных операций "Рейнджер" в ходе боевых действий зачистил часть населенного пункта на фронте и взял в плен российского оккупанта. Об этом сообщила пресс-служба ССО Вооруженных Сил Украины и показала видео.
Во время зачистки спецназовцы уничтожили живую силу россиян и захватили документы врага. Они выполняли задачи при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и, как пишут военные, "четкого планирования на всех уровнях".
На опубликованном ССО видео можно увидеть, что спецназовцам в выполнении задания также помогал танк.
- 17 февраля ССО опубликовали видео зачистки промышленного здания в тылу врага.
- 26 февраля спецназовцы опубликовали видео налета на промзону, во время него был уничтожен взвод россиян.
- 10 марта опубликовано видео боевых действий, во время которых ССО на Покровском направлении заминировали и взорвали промышленное здание, заставив россиян сдаться в плен.