4-й полк Сил специальных операций "Рейнджер" в ходе боевых действий зачистил часть населенного пункта на фронте и взял в плен российского оккупанта. Об этом сообщила пресс-служба ССО Вооруженных Сил Украины и показала видео.

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Во время зачистки спецназовцы уничтожили живую силу россиян и захватили документы врага. Они выполняли задачи при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и, как пишут военные, "четкого планирования на всех уровнях".

На опубликованном ССО видео можно увидеть, что спецназовцам в выполнении задания также помогал танк.