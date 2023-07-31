Українські захисники знищили російський танк за допомогою трофейного протитанкового комплексу "Корнет", а корегували удар українською протитанковою системою "Стугна-П". Відповідне відео розповсюдив військовий експерт Ігаль Левін.

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9К135 "Корнет" – це російський протитанковий комплекс із напівавтоматичною лазерною системою управління.

Заявлена дальність стрільби комплексу сягає від 100 метрів до 5,5 км вдень і 3,5 км вночі.

"Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс. Оператор може керувати комплексом дистанційно за допомогою пульта, який можна винести на відстань до 50 м.

Ефективна дальність складає понад 100 метрів. Максимальна: від 100 метрів до 5 км вдень і до 3 км уночі.

На відео російський танк зупинився посеред поля, після чого на нього навели ракету "Корнета" за допомогою екрану "Стугни-П".

Після влучання видно вибух.

На початку липня з'явилось відео зі знищенням російського танка Т-80 за допомогою протитанкових комплексів NLAW та Javelin.

Було опубліковано два відео зі знищенням російського танка Т-90М "Прорив" на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку росіяни намагались штурмувати позиції Нацгвардії з використанням танків Т-90М, проте техніка наїхала на міни й була знищена протитанковою зброєю.

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