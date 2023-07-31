RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Трофейний ПТРК "Корнет" знищує російський танк – відео влучання видео

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 13:10
Відео: YIGAL LEVIN
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Українські захисники знищили російський танк за допомогою трофейного протитанкового комплексу "Корнет", а корегували удар українською протитанковою системою "Стугна-П". Відповідне відео розповсюдив військовий експерт Ігаль Левін.

9К135 "Корнет" – це російський протитанковий комплекс із напівавтоматичною лазерною системою управління.

Заявлена дальність стрільби комплексу сягає від 100 метрів до 5,5 км вдень і 3,5 км вночі.

"Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс. Оператор може керувати комплексом дистанційно за допомогою пульта, який можна винести на відстань до 50 м.

Ефективна дальність складає понад 100 метрів. Максимальна: від 100 метрів до 5 км вдень і до 3 км уночі.

На відео російський танк зупинився посеред поля, після чого на нього навели ракету "Корнета" за допомогою екрану "Стугни-П".

Після влучання видно вибух.

Дивіться також: Російський піп "освятив" на Уралвагонзаводі нові танки Т-90 на вбивство українців – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнатанкстугнакорнетвійськовий експерт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 