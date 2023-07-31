Украинские защитники уничтожили российский танк с помощью трофейного противотанкового комплекса "Корнет", а корректировали удар по украинской противотанковой системе "Стугна-П". Соответствующее видео распространил военный эксперт Игаль Левин.

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9К135 "Корнет" – это российский противотанковый комплекс с полуавтоматической лазерной системой управления.

Заявленная дальность стрельбы комплекса достигает от 100 м до 5,5 км днем и 3,5 км ночью.

"Стугна-П" – украинский противотанковый ракетный комплекс. Оператор может управлять комплексом дистанционно с помощью пульта, который можно вынести на расстояние до 50 м.

Эффективная дальность составляет более 100 метров. Максимальная: от 100 метров до 5 км днем и до 3 км ночью.

На видео российский танк остановился посреди поля, после чего на него навели ракету "Корнета" с помощью экрана "Стугны-П".

После попадания видно взрыв.

В начале июля появилось видео с уничтожением российского танка Т-80 с помощью противотанковых комплексов NLAW и Javelin.

Были опубликованы два видео с уничтожением российского танка Т-90М "Прорыв" на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении россияне пытались штурмовать позиции Нацгвардии с использованием танков Т-90М, однако техника наехала на мины и была уничтожена противотанковым оружием.

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