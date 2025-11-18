Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав журналістку "поросям" у відповідь на запитання про сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомив телеканал CNN.

Медіа оприлюднило відео спілкування американського президента з журналістами на борту Air Force One. Інцидент стався у п'ятницю, 14 листопада, коли лідер США повертався до Вашингтона.

Кореспондентка запитала у Трампа, чому він не хоче оприлюднити решту "файлів Епштейна".

"Якщо у файлах немає нічого компрометувального, сер, чому б і ні...", – сказала журналістка.

Президент США вказав на неї пальцем і сказав: "Тихо, тихо, поросятко".

Раніше CNN писав, що 16 листопада американський президент закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення "файлів Епштейна" на тлі чуток про його зв’язки з покійним сексуальним злочинцем. Діалог на борту літака відбувся за кілька днів до цього.

ДОВІДКА Епштейн – американський фінансист, філантроп і сексуальний злочинець. У 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Судові документи стверджують, що принаймні 40 неповнолітніх дівчаток були привезені в особняк Епштейна для сексуальних контактів. 10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері попереднього ув'язнення. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство.

12 листопада Reuters писало, що демократи заявили, що Трамп нібито знав про дівчат, у зґвалтуванні яких підозрювали Епштейна. Але в Білому домі назвали це спробою наклепу.