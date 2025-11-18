Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал журналистку "поросенком" в ответ на вопрос о сексуальном преступнике Джеффри Эпштейне. Об этом сообщил телеканал CNN.

Медиа обнародовало видео общения американского президента с журналистами на борту Air Force One. Инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, когда лидер США возвращался в Вашингтон.

Корреспондентка спросила у Трампа, почему он не хочет обнародовать остальные "файлы Эпштейна".

"Если в файлах нет ничего компрометирующего, сэр, почему бы и нет...", – сказала журналистка.

Президент США указал на нее пальцем и сказал: "Тихо, тихо, поросенок".

Ранее CNN писал, что 16 ноября американский президент призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать за обнародование "файлов Эпштейна" на фоне слухов о его связях с покойным сексуальным преступником. Диалог на борту самолета состоялся за несколько дней до этого.

СПРАВКА Эпштейн – американский финансист, филантроп и сексуальный преступник. В 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Судебные документы утверждают, что по крайней мере 40 несовершеннолетних девочек были привезены в особняк Эпштейна для сексуальных контактов. 10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере предварительного заключения. По официальным сообщениям, причиной смерти является самоубийство.