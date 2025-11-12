Документы по делу Эпштейна. Трамп "знал о девочках", но в Белом доме говорят – это клевета

Демократы показали переписку, в которой упоминается об осведомленности Трампа и якобы просьбах "прекратить"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIWER)

Демократы заявили, что президент США Дональд Трамп якобы знал о девушках, в изнасиловании которых подозревали Джеффри Эпштейна, сообщает Reuters. Но в Белом доме назвали это попыткой клеветы.

12 ноября демократы в Палате представителей США опубликовали электронные письма Эпштейна, в которых он якобы заявил об информированности Трампа. Демократы сослались на переписку с автором Майклом Вольфом и британской светской львицей и бывшей подругой Эпштейна Гислейн Максвелл. Она сейчас отбывает 20-летний тюремный срок по обвинениям, включающим сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Среди переписки есть электронное письмо 2019 года Эпштейна к Вольфу, в котором он заявил, что Трамп "знал о девушках, поскольку попросил Гислейн прекратить". А в сообщении от 2011 года к Максвеллу тот же Эпштейн утверждает, что президент США "проводил часы в его доме" с одной из жертв, но имя не называется.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что демократы намеренно выборочно "сливали электронные письма либеральным медиа", чтобы создать фейковую историю и очернить Трампа, передает Sky news.

"Неназванная жертва, упомянутая в этих электронных письмах, — покойная Вирджиния Джуффре, которая неоднократно заявляла, что президент Трамп не был замешан ни в каких правонарушениях и "не мог быть более дружелюбным" к ней во время их непродолжительного общения", — сообщила Ливитт.

По ее словам, эти истории – "добросовестные" попытки отвлечь внимание от "исторических достижений" Трампа, и любой здравомыслящий американец "видит насквозь этот обман".

В то же время республиканцы в Комитете по надзору Палаты представителей опубликовали ссылку на 20 000 страниц документов, заявив, что люди "должны знать правду".