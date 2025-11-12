Документи у справі Епштейна. Трамп "знав про дівчаток", але в Білому домі кажуть – це наклеп

Демократи показали листування, в якому згадується про обізнаність Трампа і нібито проханнях "припинити"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIWER)

Демократи заявили, що президент США Дональд Трамп нібито знав про дівчат, у зґвалтуванні яких підозрювали Джеффрі Епштейна, повідомляє Reuters. Але в Білому домі назвали це спробою наклепу.

12 листопада демократи в Палаті представників США опублікували електронні листи Епштейна, в яких він нібито заявив про поінформованість Трампа. Демократи послалися на листування з автором Майклом Вольфом і британською світською левицею та колишньою подругою Епштейна Гіслейн Максвелл. Вона наразі відбуває 20-річний тюремний термін за звинуваченнями, що включають сексуальну експлуатацію неповнолітніх.

Серед листування є електронний лист 2019 року Епштейна до Вольфа, в якому він заявив, що Трамп "знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити". А в повідомленні від 2011 року до Максвелла той самий Епштейн стверджує, що президент США "проводив години у його будинку" з однією із жертв, але ім'я не називається.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що демократи навмисно вибірково "зливали електронні листи ліберальним медіа", щоб створити фейкову історію та очорнити Трампа, передає Sky news.

"Неназвана жертва, згадана в цих електронних листах, – покійна Вірджинія Джуффре, яка неодноразово заявляла, що президент Трамп не був замішаний у жодних правопорушеннях і "не міг бути більш дружнім" до неї під час їхнього нетривалого спілкування", – повідомила Лівітт.

За її словами, ці історії – "сумлінні" спроби відвернути увагу від "історичних досягнень" Трампа, і будь-який розсудливий американець "бачить наскрізь цей обман".

Водночас республіканці в Комітеті з нагляду Палати представників опублікували посилання на 20 000 сторінок документів, заявивши, що люди "мають знати правду".