У Франції українська поліція та жандармерія затримали ватажка банди "Залютинських" – угруповання спеціалізувалося на викраденні авто та майнових злочинах на території лазурного узбережжя Франції, в Україні до великої війни "віджимала" бізнес у мешканців Харківської області. Про це повідомила Національна поліція.

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Для затримання учасників групи працівники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого Управління Нацполіції та Французької Жандармерії провели спільні заходи на території обох країн. Лідер та учасники злочинної організації затримані.

Правоохоронці розповіли – після лютого 2022 року учасники організації "Залютинські" переорієнтували свою діяльність за межі країни. До цього сфера їхнього злочинного впливу поширювалася на територію Харківської області: погрозами та насильством вони змушувати осіб переписувати майно або свої частки в бізнесі на криміналітет, зазначили у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що лідер злочинної організації перебуває на території Франції, де створив нову гілку угруповання – вони "спеціалізувалися" на майнових та тяжких злочинах.

Правоохоронці встановили, що угруповання причетне до низки злочинів на півдні Франції. Упродовж 2023-2024 років вони незаконно заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна. Серед потерпілих — громадяни Франції та України, зазначили в поліції.

Впродовж 2-4 липня на території Франції та України правоохоронці провели спільні заходи для знешкодження діяльності угруповання. У Франції затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника.

Раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника відокремленого підрозділу "Залютинських" одразу після викрадення авто.

Окрім того, поліцейські провели слідчі дії в людей, ймовірно причетних до діяльності "Залютинських" на території України: у них вилучили зброю, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо.

Затриманих у Франції вже тримають під вартою – проводять подальші заходи для аналізу вилученого та збору доказової бази для притягнення до відповідальності й інших фігурантів.

Поліція розповіла: до 2022 року організація створювала для фермерів або підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім її учасники пропонували ці проблеми вирішувати за окрему плату, акцентували правоохоронці.

За даними поліції, учасників банди неодноразово затримували правоохоронці за скоєння різних злочинів. В одному з епізодів чоловіки вимагали з фермера $700 000 та переписати частину бізнесу.

У 2021 році поліцейські затримали членів банди в середмісті Харкова – зараз ця справа передана до суду. Інші підозрювані, щодо яких тривають слідчі дії, перебувають за межами України й оголошені в міжнародний розшук, розповіли правоохоронці.

2 липня у столиці Сербії Бєлграді затримали чоловіка з арбалетом, який сам підійшов до поліційної дільниці – це сталося через два дні після нападу на ізраїльське посольство з використанням такого самого виду зброї.

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