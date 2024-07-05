Во Франции украинская полиция и жандармерия задержали главаря банды "Залютинских" – группировка специализировалась на угоне авто и имущественных преступлениях на территории лазурного побережья Франции, в Украине до большой войны "отжимала" бизнес у жителей Харьковской области. Об этом сообщила Национальная полиция.

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Для задержания участников группы работники Департамента стратегических расследований, Главного следственного Управления Нацполиции и Французской Жандармерии провели совместные мероприятия на территории обеих стран. Лидер и участники преступной организации задержаны.

Правоохранители рассказали – после февраля 2022 года участники организации "Залютинские" переориентировали свою деятельность за пределы страны. До этого сфера их преступного влияния распространялась на территорию Харьковской области: угрозами и насилием они заставляли людей переписывать имущество или свои доли в бизнесе на криминалитет, отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, что лидер преступной организации находится на территории Франции, где создал новую ветвь группировки – они "специализировались" на имущественных и тяжких преступлениях.

Правоохранители установили, что группировка причастна к ряду преступлений на юге Франции. В течение 2023-2024 годов они незаконно завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, совершали нападения на граждан или похищение имущества. Среди пострадавших – граждане Франции и Украины, отметили в полиции.

В течение 2-4 июля на территории Франции и Украины правоохранители провели совместные мероприятия для обезвреживания деятельности группировки. Во Франции задержали лидера группировки – 43-летнего гражданина Украины и 44-летнего его сообщника.

Ранее французские полицейские задержали еще одного участника обособленного подразделения "Залютинских" сразу после угона авто, отметили правоохранители.

Кроме того, полицейские провели следственные действия у людей, вероятно, причастных к деятельности "Залютинских" на территории Украины: у них изъяли оружие, наркотики, деньги, автомобили, черновые записи и т.д.

Задержанных во Франции уже содержат под стражей – проводят дальнейшие мероприятия по анализу изъятого и сбору доказательной базы для привлечения к ответственности и других фигурантов.

Полиция рассказала: до 2022 года организация создавала для фермеров или предпринимателей невыносимые условия ведения бизнеса, а затем ее участники предлагали эти проблемы решать за отдельную плату, акцентировали правоохранители.

По данным полиции, участников банды неоднократно задерживали правоохранители за совершение разных преступлений. В одном из эпизодов мужчины требовали с фермера $700 000 и переписать часть бизнеса.

В 2021 году полицейские задержали членов банды в центре Харькова – сейчас это дело находится в суде. Другие подозреваемые, в отношении которых продолжаются следственные действия, находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск, рассказали правоохранители.

2 июля в столице Сербии Белграде задержали мужчину с арбалетом, который сам подошел к полицейскому участку – это произошло через два дня после нападения на израильское посольство с использованием такого же вида оружия.

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