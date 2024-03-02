У Санкт-Петербурзі знову гриміли вибухи, влада заявила про роботу ППО у порту – відео

У російському Санкт-Петербурзі після нічного вибуху у багатоквартирному будинку ввечері 2 березня знову лунали вибухи. Про це повідомили в Telegram російські пропагандистські ресурси, а місцева влада заявила про нібито успішну роботу російської протиповітряної оборони.

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За даними очевидців, два "потужні вибухи" пролунали в районі порту Бронка в Ломоносові (Петродворцовий район Санкт-Петербурга).

Вибухи також чули мешканці села Пеники та Мала Іжора Ленінградської області.

"Дехто стверджує, що після хлопків бачили заграву та іскри в небі", – написали пропагандисти.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко пізніше написав, що у Ломоносівському районі спрацювала російська ППО і цілі нібито були вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Які саме цілі та хто атакував – не уточнив.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов написав, що у зв'язку з "пригодою" він перебуває на зв'язку з командуванням Ленінградського військового округу та шостої армії ППО, а системи виявлення та придушення перебувають "в стані готовності", нібито забезпечуючи безпеку регіону країни-агресора.

Фото – Telegram Дрозденко

У ніч проти 2 березня у російському Санкт-Петербурзі стався вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті – причиною нібито став приліт безпілотника.

Цієї ж ночі в Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи.

У ГУР, коментуючи вибух у Єкатеринбурзі, заявили, що в Росії є "небайдужі громадяни", які прагнуть і роблять відповідні кроки для якнайшвидшого звільнення країни від кривавого режиму Путіна.

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