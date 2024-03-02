В Санкт-Петербурге опять гремели взрывы, власти заявили о работе ПВО – фото, видео

В российском Санкт-Петербурге после ночного взрыва в многоквартирном доме вечером 2 марта снова гремели взрывы. Об этом сообщили в Telegram российские пропагандистские ресурсы, а местные власти заявили о якобы успешной работе российской противовоздушной обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным очевидцев, два "мощных взрыва" прозвучали в районе порта Бронка в Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-Петербурга).

Взрывы также слышали жители деревней Пеники и Малая Ижора Ленинградской области.

"Некоторые утверждают, что после хлопков видели зарево и искры в небе", – написали пропагандисты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко позднее написал, что в Ломоносовском районе сработала российская ПВО, и цели якобы были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.

Какие именно цели и кто атаковал – не уточнил.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что в связи с "происшествием" он находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО, а системы обнаружения и подавления находятся "в состоянии готовности", якобы обеспечивая безопасность региона страны-агрессора.

Фото – Telegram Дрозденко

В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте – причиной якобы стал прилет беспилотника.

Этой же ночью в Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода.

В ГУР, комментируя взрыв в Екатеринбурге, заявили, что в России есть "неравнодушные граждане", которые стремятся и предпринимают соответствующие шаги для скорейшего освобождения страны от кровавого режима Путина.

Читайте также: ГУР анонсировало удары по Крыму. Буданов: Не рекомендую гражданским пользоваться Крымским мостом